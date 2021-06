VERSO L’ISCRIZIONE: Mascalucia secondo step, continua la corsa contro il tempo

Si avvicina il 28 giugno. Mancano poco più di 20 giorni alla scadenza del termine perentorio ai fini della concessione della Licenza Nazionale per partecipare al campionato di Serie C 2021/22. Bisogna fare in fretta e gli adempimenti da effettuare sono molteplici. Dopo avere consegnato la documentazione alla Covisoc relativa alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 ed al prospetto contenente l’indicatore di Patrimonializzazione (P/A), ci si avvia verso il secondo step: il raggiungimento dell’accordo transattivo con il Comune di Mascalucia, dopo che il Consiglio Comunale ha approvato la delibera con emendamento che consente di allungare i tempi di rateizzazione dei debiti contratti con l’Ente pedemontano, in attesa del passaggio in Giunta per l’approvazione in via definitiva del regolamento.

Nel frattempo si cerca di definire l’intesa con l’Agenzia delle Entrate e la Sigi auspica di accogliere nuovi soci e sponsor per incrementare le risorse finanziarie. In questo senso prosegue la trattativa con la compagnia aerea Wizz Air, sempre più interessata commercialmente alla Sicilia e che, attraverso un accordo strategico che includa Torre del Grifo Village, potrebbe trarre ulteriori benefici. C’è attesa, poi, per conoscere le reali intenzioni del gruppo maltese potenzialmente interessato al Catania e di cui si è a lungo parlato nelle ultime settimane. Va anche detto che sono diverse le porte chiuse in faccia dall’imprenditoria locale. La soluzione più probabile che si continua a ricavare è che, nell’immediato, visti i tempi ristretti nuovi sponsor piuttosto che altri soci possano contribuire ad assicurare la cifra superiore a 2.5 milioni necessaria per formalizzare l’iscrizione al campionato. Ma non basta. Dovrà essere nota la effettiva consistenza della base finanziaria attraverso cui sviluppare un piano industriale all’altezza.

