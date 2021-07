LODOVICO (A.U. Givova): “Il Catania non ha titolo per indossare maglie nuovo sponsor. Vantiamo ancora un credito e…”

Dopo il botta e risposta a suon di comunicati stampa, ai microfoni di meridionews.it Givova si fa sentire attraverso le parole di Giuseppina Lodovico, Amministratrice Unica dell’azienda, a proposito del contratto di sponsorizzazione tecnica con il Calcio Catania:

“Dopo aver stipulato il prolungamento del contratto di sponsorizzazione, è stata sottoposta alla nostra attenzione la programmazione di un evento a Torre del Grifo per la prossima stagione sportiva, richiedendo un importante contributo economico per sostenerlo. Poichè nel nuovo contratto stipulato con il Calcio Catania non si fa alcun cenno di questo evento, abbiamo fatto presente che sicuramente Givova avrebbe dato un contributo in virtù dei rapporti storici tra le due aziende, chiarendo però che non ci sarebbe stata la possibilità di farlo nella misura richiesta e in tempi così brevi per un evento ancora da definire. La proprietà del club ritiene per questo che noi siamo venuti meno alle promesse”.

“Se dobbiamo essere precisi, siamo noi a vantare ancora un credito di una somma importante nei confronti della precedente gestione del Catania, per una fornitura di merchandising consegnata e non pagata. Un credito che avevamo deciso di congelare proprio per dare la possibilità a chi c’è adesso alla guida della società di inizare serenamente l’attività di gestione”. L’avvocato Lodovico ha anche dichiarato che all’orizzonte c’è la possibilità di chiedere alla Guardia di finanza di sequestrare le maglie del nuovo sponsor “perchè il Catania non ha titolo per indossarlo”, aggiungendo che “devono prima dimostrare che il nostro contratto non è valido” e Givova consegnerà lo stesso le magliette.

