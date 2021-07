TORRE DEL GRIFO: lavoro anche in piscina negli ultimi giorni, si avvicinano le prime amichevoli

Proseguono gli allenamenti del Catania nell’ormai consueto ritiro di Torre del Grifo. Domenica mister Francesco Baldini ha disposto lo svolgimento di carichi ridotti rispetto alle fatiche dei giorni scorsi: in mattinata, rossazzurri in piscina; nel pomeriggio, lavoro di scarico in campo. Ieri la squadra ha svolto la sesta doppia seduta consecutiva sostenendo ripetute, esercitazioni atletiche e – dopo il riscaldamento – partitella 10 contro 10. Nei prossimi giorni Catania in campo per la disputa delle prime amichevoli di pre-campionato. Si partirà con una squadra di Promozione o Eccellenza, poi il coefficiente di difficoltà dell’avversario aumenterà gradualmente fino ad arrivare a compagini di Serie D e C.

