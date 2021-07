CURIOSITA’: se avesse firmato col Carpi, Baldini sarebbe rimasto fermo ai box…

Lungo corteggiamento del Carpi per Francesco Baldini. La società biancorossa ha provato fino in fondo a convincere il tecnico di Massa a sposare il progetto Carpi, con frequenti contatti e colloqui tra le parti. Baldini, però, ha sempre rispettato la parola data al Catania. Dando priorità al club rossazzurro in attesa che la Sigi finalizzasse l’iscrizione al campionato. Ricevute le necessarie rassicurazioni dal Direttore Maurizio Pellegrino, l’ex Trapani ha preferito rinnovare il contratto col Catania per due anni, pianificando ogni strategia di calciomercato in sinergia con la dirigenza etnea. Alla luce dell’esito dei ricorsi presentati al Coni, che ha escluso anche il Carpi dal calcio professionistico, benissimo ha fatto Baldini a non dare l’ok agli emiliani evitando di rimanere fermo ai box. In attesa che la situazione societaria del Catania trovi una definitiva stabilità.

