CURIOSITA’: Maldonado dona la propria maglia al presidente dell’Arzignano

Visita speciale nei giorni scorsi in casa Arzignano. Il club veneto ha avuto il piacere di accogliere il centrocampista Luis Alberto Maldonado, per diverse stagioni leader della mediana gialloceleste, tra i protagonisti principali della promozione in Serie C nel campionato 2018-2019. Conclusa la stagione nei professionisti con l’Arzignano, è passato al Catania dove tuttora milita. E ha voluto donare la sua maglia numero 15 al presidente Lino Chilese. “È stata una bella sorpresa – le parole di quest’ultimo – Luis Maldonado ha fatto un percorso importante ad Arzignano e poi è passato Professionista. È una grandissima soddisfazione che un giocatore faccia centinaia e centinaia di chilometri per venire a portarmi la maglia del Catania e trovare me, il DG Togni e il DS Serafini: significa che questa società lavora bene. È un segno bello ed importante visto anche i rapporti che l’Arzignano Valchiampo instaura con i giocatori. Lui ci ringrazia sempre per quello che abbiamo fatto, perché lavoriamo bene con i giovani, ed è stato uno di quelli che ne ha tratto vantaggio ed ora è professionista del Catania, una città importante”.

