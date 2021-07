LA SICILIA: mercato, rispunta Kresic. D’Ursi e Piscopo nomi nuovi per l’attacco

Aggiornamento di mercato in casa Catania. Il quotidiano La Sicilia evidenzia il gradimento per l’interessante profilo di Marco Moscati – come anticipato da TuttoCalcioCatania.com – ed accosta al Catania gli esterni d’attacco Eugenio D’Ursi e Kevin Piscopo, rispettivamente di proprietà del Napoli (ex Bari e Catanzaro) e della Carrarese. Per la difesa si rifà il nome di Anton Kresic (Atalanta proprietaria del cartellino): il difensore piaceva già nei mesi scorsi, ma la trattativa non andò a buon fine e Kresic proseguì il prestito al Padova. A prescindere da Kresic, l’Atalanta dovrebbe prestare qualche giovane al Catania. Idem la Roma, in virtù di un rapporto di collaborazione tecnica sancito nei giorni scorsi con il club bergamasco e romanista.

