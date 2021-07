SILVESTRI – MAROTTA: due anni dopo, tornano a lottare per la stessa maglia

A distanza di due anni, il difensore Tommaso Silvestri ritrova Alessandro Marotta. Ceduto a titolo definitivo al Modena per motivi di natura familiare dopo tre stagioni intense vissute con la maglia del Catania, Silvestri si ricongiunge con l’attaccante napoletano, reduce da un’esperienza proficua a Castellammare di Stabia. Marotta e Silvestri furono compagni di squadra nella stagione 2018/2019, concludendo il girone C di Serie C al quarto posto, rispettivamente alle spalle di Catanzaro, Trapani e Juve Stabia. Poi, ai playoff, condivisero l’amarezza per l’eliminazione ad opera del Trapani e Marotta terminò la sua avventura sotto l’Etna con un totale di 37 presenze, 10 gol e 6 assist. Adesso rieccoli insieme. Puntano con decisione al salto di categoria in Serie B vestendo la maglia di un club ambizioso, solido e tra i più attivi in questa sessione di calciomercato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***