FIFA: si valuta introduzione nuove regole nel calcio, ecco di cosa si tratta

La Fifa valuta alcune significative modifiche per il futuro del calcio. E non dovrebbe passare troppo tempo per vederle operative perchè la Fifa ha già organizzato un torneo giovanile in Olanda per testarle. Innanzitutto avanza l’ipotesi legata allo svolgimento di partite della durata di due tempi da 30 minuti effettivi. Significa stoppare il cronometro come nel basket a gioco fermo. Altra possibile grande novità, la battuta dei falli laterali coi piedi. Poi, sostituzioni illimitate. Ancora, una concezione diversa del cartellino giallo che costringerebbe il giocatore a stare fuori 5 minuti lasciando la squadra in inferiorità numerica. Infine, rimesse e calci piazzati senza obbligo di passare la palla. Se il riscontro sarà positivo, la Fifa potrebbe inserire in tutto o in parte queste nuove regole nel regolamento ufficiale dello sport.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***