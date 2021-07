STADIO: si attende ancora l’avvio dei lavori al “Massimino”, prime gare in campo neutro?

Tiene banco anche la questione stadio in avvicinamento alla nuova stagione. Lo scorso 13 maggio il Comune annunciò il progetto di restyling del “Massimino” al fine di «rendere più confortevole il godimento dagli spalti degli eventi sportivi e i concerti […] ma anche a riqualificare tutto l’impianto ormai inadeguato per la storia e la tradizione di una grande città, che crede nello sport come fattore di coesione e promozione sociale», disse a proposito il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Tra gli interventi principali figurano il rifacimento del manto erboso in misto naturale/sintetico, il montaggio di 20.806 seggiolini in tutti i settori dello stadio, l’installazione di un nuovo tabellone elettronico in Curva Nord, la riqualificazione dei servizi igienici, il rifacimento di alcuni interni (spogliatoi, sottopassaggio, sala stampa, corridoi mix-zone e hall d’ingresso) e il rinnovamento di pista d’atletica, recinzioni e tribune. Il costo complessivo dei lavori ammonterebbe a 4,4 milioni di euro, prelevati dai fondi comunitari del Patto per Catania, mentre 1,5 milioni di fondi comunitari del Pon Metro verrebbero destinati per un distinto progetto che prevede la riqualificazione del “Cibalino”, lo storico campetto antistante lo stadio utilizzato come struttura d’allenamento per calcio e rugby.

Aspettando l’inizio dei lavori ci si interroga se il “Massimino” sarà fruibile per i primi impegni ufficiali del Catania 2021-22. In primis si attende l’approvazione del bilancio, passaggio fondamentale affinché si sblocchi l’iter burocratico-amministrativo. Poi dovranno essere concordate le tempistiche con il Catania, tenendo presente che i rossazzurri fra poco più di un mese saranno in campo per le gare eliminatorie di Coppa Italia di Serie C (il 13-14 e 21 agosto sono previsti i primi due turni). A tal proposito non si esclude che gli etnei disputino in campo neutro le prime gare interne stagionali come già avvenuto lo scorso anno quando si verificò il trasferimento provvisorio al “Nobile” di Lentini nel primo scorcio del campionato 2020-21.

