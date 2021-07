LA SICILIA – Baldini: “Se ho aspettato finora, vuol dire che voglio restare al Catania…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mister Francesco Baldini sempre più vicino alla permanenza sulla panchina rossazzurra. Le dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Sicilia portano verso tale direzione: “Vorrei cominciare la stagione dall’inizio per portare avanti un discorso tecnico e umano importante. Torno in città per capire la situazione, per discutere i programmi. Ho preso tempo, aspettavo il Catania a rischio e pericolo mio. Se ho aspettato fino a oggi, vuol dire che voglio restare al Catania. Ho bisogno di lavorare con un gruppo competitivo, conoscendo i giocatori e sapendo scegliere, non vuol dire spendere tanto. Il mio desiderio è lavorare con la base dei giocatori che ho conosciuto, uomini con la U maiuscola. E non mi spaventa lavorare con qualche giovane, l’ho già fatto altrove. Vanno inseriti gradualmente. Raccolta fondi? Gesto che non ha eguali, che mi spinge sempre di più qui. A ogni giocatore che vestirà la casacca rossazzurra andrà spiegato il valore di questo gesto”.

