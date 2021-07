LA SICILIA – Silvestri: “Tifosi, capitemi. Grande dispiacere lasciare Catania. Via per motivi familiari”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il difensore del Catania Tommaso Silvestri saluta i tifosi rossazzurri, dopo avere deciso di avvicinarsi a casa per motivi personali: “Sono stati giorni molto difficili per me e per tutti. Dopo questi tre anni si era creato e c’è ancora qualcosa di speciale con città, tifosi e società. Non è una decisione dettata da motivi economici, avevo appena rinnovato il contratto col Catania e non c’erano disaccordi. Si tratta di una decisione mia, mi avvicino a casa in un periodo non felice per me sul piano famigliare. E’ un grande dispiacere andarmene, terrò con me ricordi di lotta, vittorie, sofferenza. Sono cresciuto e Catania è stata l’esperienza più importante per blasone e rapporto con i tifosi. Spero la gente capisca e spero che il Catania vada avanti nel suo cammino di risalita”.

