MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Dopo avere ufficializzato l’ingaggio della punta Felipe Estrella, giunta in prestito dal Genoa, il Catania dovrebbe mettere sotto contratto nelle prossime ore il centrocampista ex Sicula Leonzio Alessandro Provenzano (biennale per lui?). Il Taranto ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Valerio Labriola. Classe 2001, arriva dal Napoli. Colpo in attacco del Catanzaro che si assicura con un contratto biennale le prestazioni della punta centrale argentina Federico Vazquez, prelevata dalla Virtus Francavilla.

Rinforzo molto valido per la Turris a difesa dei pali, biennale firmato da Pietro Perina. L’attaccante Matteo Stoppa passa in prestito dalla Sampdoria alla Juve Stabia, vicina anche al centrocampista Daniele Altobelli (fonte tuttomercatoweb.com) mentre il Foggia ratifica l’accordo, a titolo temporaneo, con il giocatore della Ternana Alexis Ferrante. Satanelli che dovrebbero anche tesserare il laterale destro della Juve Stabia Alessandro Garattoni (fonte tuttoc.com). Pierluigi Frattali continuerà ad essere il portiere del Bari. Il contratto del numero uno dei pugliesi in scadenza a giugno 2022, secondo quanto riporta tuttobari.com, verrà rinnovato di un ulteriore anno.

La Vibonese fa un tentativo per il centrocampista classe 2002 Riccardo Boscolo Chio, di proprietà dell’Inter ed il Palermo potrebbe farsi soffiare dal Padova il bomber Pietro Cianci, nell’ultima stagione diviso tra Potenza e Bari (fonte tuttoc.com). Numerosi club interessati ad Emanuele Santaniello, si aggiunge alla lista il neo promosso Campobasso. Il talentoso centrocampista della Casertana Simone Icardi verso la Serie B, direzione Cittadella (fonte tuttomercatoweb.com). Secondo quanto riportato da tuttoavellino.it, si sta valutando anche il profilo di Jerry Mbakogu per il reparto offensivo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***