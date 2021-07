MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Si continuano a registrare movimenti di mercato nel girone C di Serie C. Questo lo scenario delle ultime ore:

Colpo Avellino che ha messo sotto contratto lo svincolato Alessandro Mastalli, facendogli firmare un biennale. Gli irpini, inoltre, stanno definendo l’arrivo del difensore centrale Daniele Mignanelli dal Modena (fonte tuttoc.com). Il difensore Giuliano Laezza, invece, dopo avere risolto consensualmente l’accordo con il club irpino si è accasato alla Reggiana. Quest’ultima società preleva dal Bari il 100% del cartellino della punta Samuele Neglia. Bari che, inoltre, rinnova di un anno il contratto dell’esperto centrale difensivo Valerio Di Cesare.

Il Foggia acquisisce a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista del Cesena classe ’94 Davide Petermann e del difensore Pietro Martino, nelle ultime tre stagioni alla Clodiense. Satanelli vicini anche al perfezionamento dell’ingaggio del difensore Toni Markic, svincolato dopo la scadenza del contratto con la Viterbese (fonte tuttoc.com).

Il Potenza comunica l’arrivo in difesa dell’ex Pontedera Luca Piana, mentre il Catanzaro chiede informazioni per il belga Jari Vandeputte (Vicenza) e prova a chiudere per Gabriele Rolando (Reggina) ed il ritorno di Stefano Scognamillo (Alessandria). Secondo tuttoc.com, la punta Andrea De Paoli è in procinto di trasferirsi dal Monopoli all’Ascoli, inoltre si registra un dialogo in fase avanzata tra Andrea Saraniti ed il neo promosso Taranto. Palermo in pole per l’attaccante classe ’97 Edoardo Soleri, di proprietà del Padova.

