PROVENZANO: una lunga carriera in C, il centrocampo del Catania acquisisce esperienza e duttilità

In data odierna il Catania ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Provenzano, centrocampista classe 1991 proveniente dall’Imolese. L’atleta palermitano ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo e si è detto «pronto a dare tutto» per la maglia rossazzurra.

Nato a Palermo il 30 luglio 1991, Alessandro Provenzano è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Siracusa. Nell’annata 2009-10 ha militato nella Primavera della Sampdoria, poi la sua carriera si è snodata quasi interamente in Serie C eccezion fatta per le stagioni in D con Nuova Cosenza (2011-12, secondo posto nel Girone I e annessa vittoria dei play-off), Valle d’Aosta e Bra (2014-15). Conta 204 presenze e 14 gol tra i professionisti con le maglie di Siracusa, Martina, Pisa (con cui si aggiudica i play-off di Serie C nel 2015-16), Tuttocuoio, Cuneo, Reggina, Lucchese, Sicula Leonzio e Imolese.

Alessandro Provenzano è un interno sinistro di centrocampo con attitudini più offensive che difensive. Dotato di intelligenza tattica, tempi d’inserimento e spirito d’abnegazione, all’occorrenza è in grado di agire anche nella posizione di mediano. Dopo una stagione da titolare all’Imolese, l’atleta palermitano ha deciso di ripartire dalla natia Sicilia per vivere una nuova grande occasione della propria carriera calcistica.

