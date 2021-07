STADIO: conferme dalla cabina di regia, per entrare servirà il green pass

Conferme sulla notizia che circola già da qualche giorno, cioè che per entrare allo stadio si renderà necessario disporre del green pass. E’ quanto emerso dalla cabina di regia sul Covid, ora il Consiglio dei ministri dovrà approvare le nuove linee guida che scatteranno dal 5 agosto. Necessario il certificato vaccinale, dunque, ma è ancora da definire quanto questo inciderà sulla capienza. Il Sottosegretario Valentina Vezzali ha proposto il 75% della riapertura nelle zone bianche per gli impianti all’aperto e il 50% per quelli al chiuso, mentre nelle zone gialle ha chiesto di superare l’attuale soglia di mille all’aperto e 500 al chiuso. Sempre a livello sportivo, verrà introdotto il green pass per entrare in palestre e piscine, anche in zona bianca.

