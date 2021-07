STAMPA NAZIONALE – Criscitiello: “Sei club vicini all’esclusione dal calcio professionistico”

“Chievo (B), Novara, Carpi, Samb, Casertana e Paganese (C) vicine all’esclusione dal professionismo. Le chance di oggi pochissime. Giovedì prossimo si andrà al Collegio di Garanzia (40% di chance). In caso di parere negativo, Tar del Lazio (20%) e Consiglio di Stato (5%)”. Lo riporta il giornalista Michele Criscitiello su Twitter. Se le esclusioni fossero confermate, si presenterebbe uno scenario non esaltante per il nostro calcio, che festeggia la vittoria della Nazionale a Euro 2020 ma è chiamato a riflettere seriamente sulla sostenibilità del campionato italiano.

