UFFICIALE: Manneh firma con il Perugia

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un interesse manifestato dal Perugia per Kalifa Manneh. Ebbene la società umbra, in queste ore, ha messo sotto contratto l’ex esterno offensivo del Catania battendo la concorrenza di Salernitana e Pordenone. Dopo essersi svincolato dalla società rossazzurra per scadenza del vincolo che lo legava agli etnei fino allo scorso mese di giugno, Manneh riparte ufficialmente dal campionato di Serie B. Questo il comunicato emesso dal club umbro, fresco di promozione: “AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kalifa Manneh. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato in Gambia il 2 settembre 1998 ha collezionato 110 presenze tra Lega Pro e Coppa Italia con le maglie di Catania e Carrarese realizzando in totale 7 reti.

Convocato in diverse occasioni con la maglia del Gambia ha esordito con la propria nazionale il 7 giugno 2019 nell’amichevole contro la Guinea. Benvenuto al Perugia!”.

