STAMPA NAZIONALE: ecco come potrebbe essere il girone C

La Gazzetta dello Sport pubblica la probabile composizione del girone C di Serie C alla luce dell’esito dei ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI. Viterbese e Pescara andrebbero nel raggruppamento B. Spazio a Picerno o FC Messina, ci sarebbe anche il ritorno nel calcio professionistico del Latina. Cosenza ripescato in Serie B, out la Casertana.

IL POSSIBILE GIRONE C 2021/22

Avellino

Bari

Campobasso

Catania

Catanzaro

Fidelis Andria

Foggia

Juve Stabia

Latina

Messina ACR

Monterosi

Paganese

Palermo

Picerno o Messina FC

Potenza

Taranto

Turris

Vibonese

Virtus Francavilla

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***