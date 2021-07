MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il centrocampista Mario Coppola, nell’ultima stagione in forza al Potenza, cambia girone e si trasferisce alla Vis Pesaro firmando un contratto annuale con opzione per il secondo anno. La Turris ha raggiunto l’accordo con il portiere Flavio Lonoce (classe 2000) per la risoluzione del contratto, mentre l’estremo difensore Andrea Loliva sposa il progetto Taranto, che ci prova per l’esperto centrocampista Francesco Bolzoni. I tarantini, inoltre, prelevano in prestito dall’Atalanta le punte Niccolò Ghisleni e Jonathan Italeng, tesserando anche il difensore Francesco Benassai per le prossime due stagioni ma non si accordano per il rinnovo con l’argentino Gaston Corado (fonte tuttoc.com).

Ancora per quanto riguarda la porta, Riccardo Mengoni rinnova il suo contratto legandosi alla Vibonese per la decima stagione. Approda a Foggia, a titolo temporaneo, l’attaccante dell’Empoli Davide Merola ed i satanelli non mollano la pista che porta alla giovane promessa Federico Barlafante, ala destra classe 2000 che ha vissuto un campionato da protagonista con la maglia del Giulianova (fonte tuttoc.com). Il Palermo piazza il colpo Giuseppe Fella in avanti, acquisendo l’attaccante in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana.

Il centrocampista Domenico Aliperta dovrebbe lasciare l’ACR Messina, direzione Arezzo, mentre Campobasso e Monopoli valutano il profilo dell’ex Catania Michele Emmausso e la Juve Stabia pensa al profilo di Marco Migliorini in caso di svincolo dal Novara (fonte tuttoc.com). Intesa raggiunta tra il Catanzaro e l’attaccante della Virtus Francavilla Federico Vazquez, ma i calabresi non sorridono per quanto riguarda l’ingaggio di Gabriele Rolando che, a sorpresa, salta a causa del rifiuto del giocatore. I francavillesi, invece, porteranno in Puglia il baby Giuseppe Cassano, portiere classe 2003 del Milan (fonte tuttoc.com).

Possibile trasferimento dal Catanzaro al Lecco per Doudou Mangni. Diverse società importanti di Serie C sulle tracce del promettente centrocampista della Vibonese Marco Spina. L’Avellino offre un contratto biennale all’attaccante del Frosinone Marcello Trotta (fonte Il Mattino). Il Catania punta su giovani profili in avanti, tra questi valuta la possibilità di prelevare dal Genoa Elia Petrelli. Foggia vicino al colpo Alexis Ferrante (Ternana).

