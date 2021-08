SERIE C: ammesse al campionato Lucchese, Siena, Latina e Fidelis Andria

Escluse dal campionato di Serie C Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana, in queste ore la FIGC ha deliberato le squadre ammesse al prossimo torneo di Lega Pro in sostituzione dei club appena citati. Tornano in terza serie Lucchese, Siena, Latina e Fidelis Andria, con le ultime due che verranno inserite nel girone C. Ci sarà poi da decretare la quinta riammessa, considerando il fatto che il Cosenza ha presto il posto del Chievo Verona in Serie B.

