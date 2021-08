CATANIA: entro pochi giorni nuovo scoglio da superare per la Sigi

Riprendendo una nota ufficiale della Figc datata 22 maggio 2021, si apprende come il Catania debba fare i conti con una nuova scadenza nei prossimi giorni. Entro il 9 agosto, infatti, dato che il proprio costo dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati supera il massimale di euro 1.000.000,00, occorrerà prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta. L’integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro entro il 9 agosto per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2021/2022 e quelli depositati dall’1 al 31 luglio. L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, nonché l’applicazione della sanzione nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***