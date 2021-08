CATANIA: settimana importante per il futuro e tensione alle stelle

Acque agitate a Torre del Grifo. Malgrado i vertici Sigi abbiano spesso e volentieri fornito rassicurazioni sul regolare prosieguo della stagione parlando anche di “Catania in lotta per la promozione”, pur nella consapevolezza della delicata situazione societaria, in queste ore il clima è molto teso. Mister Francesco Baldini lavora con molti punti interrogativi sulla testa, il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino ha bloccato ogni operazione di mercato chiedendo anch’egli risposte concrete, mentre i giocatori non hanno per il momento ricevuto il pagamento degli stipendi di giugno. Questa settimana dovrebbe partorire importanti novità. Chi opera all’interno del Calcio Catania vuole solo certezze. In mancanza di queste, il progetto tecnico vacilla e non si possono escludere colpi di scena.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***