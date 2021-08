PELLEGRINO: anche il Direttore dell’Area Sportiva attende risposte

Mercato al momento in standby per il Catania. Mentre mister Francesco Baldini cerca di ricompattare la squadra dopo le notizie poco incoraggianti degli ultimi giorni e chiede garanzie, anche il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino attende risposte dalla proprietà. Al momento bisogna chiarire il discorso legato al pagamento degli stipendi di giugno, ma tra pochi giorni scade anche il termine per presentare la fideiussione integrativa che riguarda lo sforamento del tetto ingaggi. Sono giorni molto impegnativi per la Sigi, urgono garanzie in vista della stagione 2021/22. Intanto si avvicina l’esordio in Coppa Italia (tra circa due settimane), con il Catania che non ha ancora disputato alcuna gara amichevole. Giungeranno certezze per allontanare ogni nube dall’orizzonte, oppure sarà notte fonda?

