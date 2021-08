RUSSOTTO: andrà a lui la fascia da capitano?

La cessione di Tommaso Silvestri al Modena lascia vacante non soltanto un posto al centro della difesa ma anche la fascia da capitano, indossata dallo stesso difensore veneto nell’ultima stagione. Vista anche l’assenza dello svincolato Mariano Izco, che solitamente alternava la fascia con Silvestri, quale calciatore rossazzurro potrebbe indossarla con regolarità? Secondo informazioni raccolte in queste ore, il candidato più autorevole risponde al nome di Andrea Russotto.

L’esterno offensivo romano classe 1988 è notoriamente molto legato ai colori rossazzurri. A gennaio la sua fu anche e soprattutto una scelta di cuore, quella di trasferirsi dalla Cavese facendo ritorno alle pendici dell’Etna, dove si è unito in matrimonio il 28 giugno scorso con Veronica Di Bella. Con la maglia del Catania ha totalizzato finora più di 100 presenze. Adesso non ha alcuna intenzione di lasciare la Sicilia e, anzi, desidera fortemente dare il proprio contributo per rilanciare l’Elefante. Un Russotto molto più maturo e responsabile, pronto a prendere per mano la squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***