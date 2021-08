D’AGOSTINO (all. Vibonese): “Catania squadra importante ma ci teniamo a fare bene all’esordio”

Le parole del tecnico della Vibonese Gaetano D’Agostino in vista della prima gara ufficiale contro il Catania nel primo turno di Coppa Italia Serie C: “Le sensazioni sono positive, ci teniamo a fare bene visto che si tratta del primo impegno ufficiale in casa. Abbiamo svolto la settimana-tipo, non avendo a disposizione immagini sul Catania si è lavorato su noi stessi, soffermandoci anche sui principi di gioco attuati da Baldini lo scorso anno. Cercheremo di fare una grande prestazione anche se non siamo ancora al top della condizione, ma adesso arriva il momento di assaporare il risultato e, quindi, cominciare bene aiuta sempre. Dopo un buon ritiro e delle buone amichevoli c’è in palio il passaggio del turno. Voglio vedere la mentalità e la filosofia di gioco dei ragazzi contro una squadra importante, leggendo i nomi. Un avversario che cercherà di metterci in difficoltà ma noi dobbiamo essere bravi a fare una grande gara giocando a ritmi alti e cercando di fare capire il tipo di calcio che vuole la Vibonese”.

