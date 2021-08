MONTEAGUDO: pronto a Vibo per il debutto nel calcio italiano

“Monteagudo titolare? Sì. Possiede margini di miglioramento importanti, lo abbiamo studiato e conosciuto”. Con queste parole mister Francesco Baldini ha indicato che il difensore argentino Juan Cruz Monteagudo giocherà dal 1′ contro la Vibonese a Vibo Valentia. Sarà la prima gara ufficiale del Catania in questa stagione ma anche l’esordio del ragazzo nel nostro Paese. Il classe 1995, centrale difensivo ma in grado di ricoprire all’occorrenza anche il ruolo di terzino sinistro, non aveva infatti mai militato in nessuna squadra italiana prima di adesso. Monteagudo debuttò in Argentina con il Club Atlético Nueva Chicago, nel torneo cadetto, sommando complessivamente 72 presenze e realizzando 3 gol, prima di vivere un’esperienza in Cile con il Club de Deportes Puerto Montt. Adesso si presenta per lui l’occasione di mettersi in evidenza nel calcio italiano e di farlo con il Catania, società che vanta un glorioso passato con gli argentini.

