DALL’OGLIO (Sondaggio): avventura etnea al capolinea, quanto peserà la sua partenza per il Catania?

Jacopo Dall’Oglio ha risolto il contratto con il Catania, ripartendo dal Palermo. Notizia ufficializzata nei giorni scorsi, i rossazzurri si privano di una pedina che mister Francesco Baldini riteneva importante nel proprio scacchiere tattico. La società etnea, in compenso, si libera di un ingaggio pesante per la categoria. A proposito del trasferimento del centrocampista milazzese ci piace conoscere il parere dei tifosi. Avresti preferito che il Catania facesse di tutto per trattenerlo e, magari, lasciasse partire altri giocatori? Oppure sostieni che la partenza non peserà più di tanto? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

