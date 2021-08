SERIE C: partite visibili anche in Nord America, ecco i dettagli

Detto di Eleven Sports che, anche quest’anno, trasmetterà le gare della Serie C 2021/22 con prezzi già stabiliti, una joint venture consentirà a innumerevoli tifosi e appassionati d’oltreoceano di seguire la propria squadra del cuore militante in Lega Pro. Ai microfoni di alfredopedulla.com interviene sul tema l’avvocato Francesco Rizzo Marullo, partner dello stadio di consulenza Axe Consulting di Boston:

“Personalmente ho rappresentato la società Mister C di Enrico Romagnoli, che tramite l’app 196 Sports trasmetterà le oltre 1.100 partite di questa stagione, visibili anche su CyborTV e SmartTV. Siamo estremamente soddisfatti per la nutrita comunità degli italiani all’estero, che avrà modo di alimentare la propria passione e che oltretutto in prospettiva potrebbe rappresentare una risorsa importante nell’ottica della sostenibilità delle serie ‘minori’. Minori tra tante virgolette perché quest’anno ai nastri di partenza della Serie C troviamo squadre del calibro di Avellino, Bari, Catania, Cesena, Foggia, Messina, Modena, Padova, Palermo, Pescara, Piacenza, Reggiana e Triestina, oltre alla Juve Under 23”.

Partner esclusivo di 196 Sports per marketing, distribuzione e vendita nel mercato nord americano è la società North Six Group dell’imprenditore italo/americano Matt Rizzetta, proprietario, tra l’altro, di una quota minoritaria del Campobasso che aggiunge: “Per i nostri abbonati abbiamo elaborato un’offerta particolarmente accattivante e variegata. Si potrà sottoscrivere l’abbonamento annuale a $54,99 (in offerta a queste condizioni fino al 31 agosto), mensile a $7,99 oppure optare per l’acquisto della singola partita a $2,99”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***