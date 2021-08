EX ROSSAZZURRI – Biagianti: “Mettersi in gioco richiede coraggio. Nuova sfida per me”

Dopo l’ufficializzazione della notizia del suo coinvolgimento all’interno del progetto MetaRed Acicastello, l’ex centrocampista del Catania Marco Biagianti scrive sui social: “‘Mettersi in gioco richiede coraggio!’. Nasce una nuova sfida avvincente per me, la prima post calcio giocato. Sarò il Responsabile dell’Area Tecnica della nuova società sportiva MetaRed Acicastello, un percorso che affronterò con determinazione e passione. Mi dividerò tra Scuola Calcio e Settore Giovanile provando a trasmettere ai bambini/ragazzi sul campo e fuori, i valori più importanti dello sport e della vita attraverso le esperienze che ho vissuto durante i miei anni calcistici. La bellissima ed ultima stagione passata sul campo con la Meta Catania C5 e la conoscenza di una metodologia diversa, mi ha dato la possibilità di poter introdurre una doppia formazione Calcio a 11 – Calcio a 5 che diventerà un valore aggiunto per il futuro dei ragazzi. Si Parte 💪🏻❤️⚽️”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***