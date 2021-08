STAMPA BARESE: “Perrotta, no a Palermo e Catania”

“Il difensore piace al Palermo e al Catania, ma le offerte arrivate (scambi e prestiti) non soddisfano la società biancorossa”. Così la stampa barese, nello specifico la testata tuttobari.com, in merito all’interesse manifestato da Palermo e Catania nei confronti del difensore Marco Perrotta, in uscita da Bari. Al momento la società rossazzurra tiene aperte altre piste per completare il reparto arretrato dopo gli ingaggi dell’argentino Juan Cruz Monteagudo e Luca Ercolani, entrambi svincolati archiviando le rispettive esperienze al Nueva Chicago ed al Carpi.

