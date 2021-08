L’ex Catania Alessio Curcio ha realizzato il gol più bello della scorsa stagione in Serie C. E’ quanto si evince dalla piattaforma Eleven Sports che, attraverso le prefenze espresse dai tifosi, ha premiato la splendida rete siglata in occasione di Turris 1-3 Foggia, match valido per la 29/a giornata del girone C con una semirovesciata che superava il portiere al minuto 22. Questo il video del gran gol di Curcio:

