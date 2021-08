FUTURO CATANIA: prima la fideiussione, poi servono almeno 4 milioni

La Gazzetta dello Sport evidenzia la necessità, in casa Catania, di reperire risorse economiche per scucire entro oggi, lunedì 9 agosto, la fideiussione integrativa da oltre 400mila euro richiesta dalla Federcalcio per lo sforamento del monte ingaggi. Cifra che, a quanto pare, verrà pagata. Superato questo step fondamentale, bisognerà dare immediate rassicurazioni innanzitutto ai giocatori, che attendono gli stipendi di giugno. Un paio di milioni di euro aggiuntivi servirebbero per assicurare una vita serena al gruppo di Francesco Baldini, un altro paio per completare la squadra in sede di calciomercato.

