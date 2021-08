MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

La Juve Stabia preleva dalla Juventus l’attaccante classe 2002 Marco Lipari. Trasferimento in uscita per il Catanzaro che cede in prestito al Sassuolo il giovane difensore Giorgio Megna. Colpo Giacomo Casoli per la Fidelis Andria fresca di ammissione al campionato di Serie C. Andriesi anche molto vicini alla chiusura dell’affare con il portiere svincolato Stefano Minelli, ex Perugia (fonte tuttocalciopuglia.com). L’esterno Claudiu Micovski, cresciuto nelle giovanili del Genoa, torna ufficialmente ad Avellino firmando un contratto triennale. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, gli irpini, inoltre, trattano col il Modena l’acquisto della punta classe ’90 Davide Luppi mentre il Bari propone un contratto di due anni con opzione al centrocampista del Pordenone Luca Tremolada, inserendo Daniele Sabbione come contropartita. La medesima fonte indica il Bari vicino allo svincolato Guillaume Gigliotti, la Paganese interessata all’esperta punta Federico Piovaccari e l’ACR Messina che sta per chiudere l’ingaggio del terzino destro Genny Rondinella. Il Monopoli non molla la presa per Zaccaria Hamlili e il terzino Daniel Semenzato (fonte gianlucadimarzio.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***