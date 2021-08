PELLEGRINO – GUERINI: ipotesi dimissioni da non escludere per il tandem rossazzurro

Acque agitate a Torre del Grifo. La proprietà ha assicurato che entro il 20 agosto saranno pagati gli stipendi di giugno, ma intanto il mercato è fermo in mancanza di fatti concreti e nell’attesa di capire cosa succederà in merito alla scadenza federale di lunedì che si riferisce al deposito della fideiussione integrativa per lo sforamento del tetto di un milione di euro degli ingaggi rispetto a quelli della scorsa stagione. I direttori Maurizio Pellegrino (area sportiva) e Vincenzo Guerini (area tecnica) rimangono alla finestra, valutando l’ipotesi di dimettersi se non giungeranno risposte adeguate a stretto giro di posta.

