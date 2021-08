VIBONESE – CATANIA: il “Razza” non è più tabù per i rossazzurri. Come cambia la storia del match

Tre pareggi, una vittoria rossoblu ed un acuto rossazzurro. Bilancio dei precedenti in equilibrio, adesso, tra Vibonese e Catania allo stadio “Luigi Razza” dopo l’1-0 che gli etnei hanno inflitto ai calabresi in Coppa Italia Serie C. Per il resto si ricorda la prima sfida sul campo di Vibo Valentia che risale al 9 aprile 2017: i rossazzurri chiusero la gara sul risultato di 1-1 con reti di Viola e Barisic. Nel campionato 2018-19, invece, una partita povera di emozioni produsse il classico risultato “ad occhiali”. Poi, spazio alla durissima lezione di calcio per l’Elefante tramortito dalle reti di Bernardotto (doppietta), Pugliese, Bubas (rigore) e Allegretti per il clamoroso 5-0. Nello scorso campionato, 1-1 finale: Plescia portò in vantaggio di padroni di casa al 37′, rispose Sarao pochi minuti più tardi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***