MERCATO: Lorenzini-Catania, primo no da parte della Turris

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un tentativo da parte del Catania per il roccioso centrale difensivo di 26 anni attualmente in forza alla Turris, Filippo Lorenzini. Il ragazzo, ben conosciuto da mister Francesco Baldini per averlo allenato in D nella stagione 2014/15 al Sestri Levante e, l’anno successivo, alla Lucchese, piace al tecnico di Massa ma intanto si registra un primo “no” da parte dei corallini. Lorenzini, infatti, viene ritenuto un tassello fondamentale nello scacchiere tattico di Bruno Caneo e molto difficilmente la Turris se ne priverà.

