MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

In casa Avellino si avvicina il rinnovo del portiere Pasquale Pane, mentre il Catanzaro ha avviato i primi contatti con l’ex centrocampista del Catania Daniele Sciaudone (fonte tuttoc.com). Il Renate mette nel mirino il terzino attualmente in forza al Bari Daniel Semenzato e alcuni club del girone C di Serie C valutano l’ipotesi Antonio Bacio Terracino: si tratta di ACR Messina (interessato anche ad Umberto Eusepi e Marco Rossi) e Latina, ma c’è da battere la concorrenza di società di altri gironi (fonte tuttoc.com). Potrebbe decollare la prossima settimana la trattativa che porterebbe il difensore del Catania Simone Sales alla Fidelis Andria, la quale sarebbe in pole per l’attaccante Giuseppe Torromino (fonte tuttoc.com). Il centrocampista Salvatore Santoro sarebbe vicino a dire sì al Potenza (fonte tuttopotenza.com), con i lucani che potrebbero anche sprintare per la punta rossazzurra Alessandro Gatto.

