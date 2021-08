EX ROSSAZZURRI: Lucarelli, esordio amaro in Serie B

Esordio nel campionato di Serie B per la Ternana di Cristiano Lucarelli, neo promossa dopo avere dominato lo scorso torneo di Lega Pro. Reduce dall’exploit di Bologna in Coppa Italia, il debutto rossoverde nel campionato cadetto è amaro. Allo stadio “Liberati”, infatti, passa il Brescia grazie alla doppietta di Bajic che vale lo 0-2 finale. Gli umbri sprecano alcune ghiotte opportunità e pagano a caro prezzo qualche ingenuità difensiva. Non inizia nel migliore dei modi, dunque, l’avventura della Ternana di Lucarelli in B.

