MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, il centrocampista ex Cavese Simone De Marco è vicino al trasferimento al Picerno. Il Monopoli ha chiesto al Pisa la disponibilità per un’eventuale cessione del classe 1994 Nicolas Izzillo, reduce dall’esperienza tra le fila della Casertana. L’esterno offensivo Claudiu Micovski è ormai ad un passo dal passaggio all’Avellino, con cui dovrebbe mettere la firma su un contratto di durata biennale. Il Genoa lo cederebbe a titolo gratuito con una percentuale del 40% sulla futura rivendita (fonte tuttoavellino.it). La Virtus Francavilla punta al prestito di Zak Ruggiero dal Crotone (fonte gianlucadimarzio.com). La Vibonese formalizza l’acquisizione a titolo definitivo dal Renate della punta classe 1995 Lorenzo Sorrentino. Giunge in prestito alla Turris, via Atalanta, il laterale destro Davide Angelo Ghislandi (2001). Il Foggia, invece, acquista la proprietà del cartellino dell’estremo difensore Giacomo Volpe, prelevato dalla Cremonese. Maks Juraj Ćelić, centrale classe ’96 del NK Varadzin, firmerà il contratto che lo legherà all’ACR Messina, mentre Vibonese e Virtus Francavilla si contendono l’attaccante della Fiorentina Mattia Trovato (fonte tuttoc.com).

