MONOPOLI – CATANIA: precedenti, Scarsella e Silvestri decisivi nelle uniche vittorie etnee

La scorsa stagione al “Veneziani” finì 0-1

La trasferta di Monopoli è stata spesso avara di soddisfazioni per i colori rossazzurri. Il primo successo catanese al “Veneziani” è datato 2015: 1-2 in rimonta siglato dal centrocampista Fabio Scarsella, subentrato a gara in corso e decisivo per le sorti della squadra allora affidata a Pippo Pancaro. La scorsa stagione, invece, fu Tommaso Silvestri a regalare la gioia per la conquista dei tre punti all’Elefante trovando la zampata vincente al 53′.

Il bilancio complessivo vede il Monopoli vittorioso in cinque occasioni, a fronte di altrettanti pareggi e delle due uniche affermazioni etnee menzionate. Pesante il passivo delle ultime tre sconfitte maturate contro la compagine pugliese (3-0, 5-0 e 4-2), giunta quest’anno alla settima partecipazione consecutiva al campionato di Serie C. Tre anni fa le squadre si divisero equamente la posta in palio, la gara si concluse sul risultato di 0-0.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Monopoli: 5

Pareggi: 5

Vittorie Catania: 2

Gol Monopoli: 18

Gol Catania: 8

Differenza reti: -10

Coppa Italia 1985-86 Monopoli 2-1 Catania

Serie C1 1987-88 Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1988-89 Monopoli 1-1 Catania

Serie C1 1989-90 Monopoli 1-1 Catania

Serie C1 1990-91 Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1991-92 Monopoli 1-0 Catania

Lega Pro 2015-16 Monopoli 1-2 Catania

Lega Pro 2016-17 Monopoli 3-0 Catania

Serie C 2017-18 Monopoli 5-0 Catania

Serie C 2018-19 Monopoli 0-0 Catania

Serie C 2019-20 Monopoli 4-2 Catania

Serie C 2019-20 Monopoli 0-1 Catania

VIDEO: l’ultima vittoria del Catania a Monopoli

