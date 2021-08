MONOPOLI: l’elenco dei convocati in vista del Catania

Disponibile la lista dei convocati del Monopoli per il match casalingo di campionato col Catania, valevole per la prima giornata del girone C di Serie C. Recuperato Grandolfo, unici indisponibili Borrelli (frattura al metatarso) e Basile (problema muscolare). Questo, ruolo per ruolo, l’elenco dei calciatori a disposizione del tecnico Alberto Colombo dopo essere intervenuto in conferenza stampa:

PORTIERI – Loria, Guido, Campisi

DIFENSORI – Mercadante, Bizzotto, Riggio, Romano, Tazzer, Arena

CENTROCAMPISTI – Piccinni, Guiebre, Morrone, Bussaglia, Nina, Vassallo, Langella, Novella, Viteritti

ATTACCANTI – Starita, Grandolfo, Nocciolini, D’Agostino, Cirrottola

