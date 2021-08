NODO FIDEIUSSIONE: Pellegrino è stato tranquillizzato, rassicurazioni davvero credibili?

Vi dicevamo che sono ore frenetiche e la Sigi sta lavorando allo scopo di presentare la fideiussione integrativa per aver sforato il budget di un milione di euro relativo agli ingaggi del Catania. C’è tempo fino a lunedì 9 agosto. Il rischio, in caso d’inadempimento, è quello di ritrovarsi i nuovi contratti (e alcuni della passata stagione) senza il visto d’esecutività oltre che d’incappare in un’ulteriore penalizzazione in termini di punti in classifica. In questo senso sono arrivate al Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino le rassicurazioni della Sigi. Rassicurazioni realmente credibili, oppure anche stavolta si registreranno delle criticità? Ricordiamo che servirà un esborso di circa 500mila euro per evitare amare conseguenze.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***