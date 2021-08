SONDAGGIO CHIUSO: Reginaldo merita fiducia? Ecco il parere dei tifosi

Reginaldo attende di conoscere il proprio futuro dopo una stagione che lo ha visto entrare solo due volte nel tabellino dei marcatori con la maglia del Catania su un totale di 28 apparizioni per oltre 1.300 minuti di gioco. Uno score non proprio esaltante per un giocatore che, in carriera, ha spesso e volentieri parlato la lingua del gol. Mister Francesco Baldini però tiene aperta anche l’ipotesi di una permanenza di Reginaldo in rossazzurro, puntando magari sulla sua voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa d’importante per il Catania. A questo proposito, abbiamo chiesto nei giorni scorsi ai tifosi se fossero favorevoli ad un’eventuale conferma del 38enne brasiliano. Ebbene il 52% dei votanti si è espresso con un secco “no”, mentre il 28% lo cederebbe solo se arrivasse un attaccante di livello superiore al suo ed il 20% sarebbe disposto a rinnovargli la fiducia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***