TORRE DEL GRIFO: domenica di lavoro sul campo e dietro la scrivania

In questi giorni il Catania ha proseguito gli allenamenti a Torre del Grifo con la giusta dose d’impegno e professionalità. Oggi alle ore 18:00 la squadra scenderà in campo per disputare la sua prima amichevole di pre-campionato e sarà un’occasione utile per testare la condizione generale dei ragazzi che lavorano agli ordini di Francesco Baldini. Avversaria una formazione militante nel campionato d’Eccellenza, la Jonica FC, con cui è stato avviato un rapporto di collaborazione. Nel frattempo ci sarà chi, dietro la scrivania, opererà per fare in modo che la questione legata al deposito della fideiussione integrativa venga risolta in extremis, evitando un’ulteriore penalizzazione in classifica e, soprattutto, di perdere gran parte del parco giocatori per mancanza del visto d’esecutività dei contratti.

