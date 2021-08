DALLA CATANIA CARD A “UNITI PER IL CATANIA”: chiesti sacrifici ai tifosi, i dubbi restano

A poco più di un anno dal salvataggio della matricola, l’ambiente è ormai saturo di bocconi amari. La confusione societaria ed il mancato rispetto della prima scadenza stagionale ha contribuito ad alimentare polemiche nei confronti della nuova proprietà. La SIGI ha chiesto più volte alla tifoseria il proprio sostegno economico, ma la prima di queste iniziative è stata infelice. Parliamo dalla istituzione della Catania Card, che ha riscosso inevitabilmente pochi consensi considerando il periodo storico ed i prezzi elevati. La card base, la “Silver”, partiva infatti da 180 € mentre la “Elite” arrivava fino a 1.000 € (a metà strada c’erano altre sue tipologie di tessere, la “Gold” e la “Platinum”). Delle 11700 tessere messe in palio si è arrivati solamente a circa un migliaio di fidelity card vendute. Probabilmente una valutazione più approfondita dell’iniziativa e costi molto più contenuti avrebbero garantito guadagni superiori ed una maggiore partecipazione dei tifosi all’iniziativa.

Lo scorso giugno è stata indetta, invece, la raccolta fondi “Uniti per il Catania” nel tentativo di racimolare quanta più liquidità possibile per garantire l’iscrizione alla prossima Serie C. Circa 140.000 € raccolti grazie ai bonifici dei supporter etnei, con la società che in cambio ha promesso a tutti i partecipanti una parte delle quote societarie in modo proporzionale a quanto elargito (1€=1 azione). Tuttavia anche in questo caso tempi e modi non hanno chiarito del tutto i legittimi dubbi, sebbene lo scorso 11 Luglio l’avvocato Giovanni Ferraù ha provato a spiegare alcuni concetti ribadendo come la SIGI si sia rivolta ad una società di crowdfunding per rettificare l’iniziativa. Si attendono importanti chiarimenti anche su questo fronte, tutelando l’amore della piazza verso il Catania ’46 che merita risposte convincenti, senza alcun equivoco di sorta.

