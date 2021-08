UFFICIALE: caccia alle occasioni low cost. Svincolati i calciatori di Sambenedettese, Novara, Carpi e Casertana

La FIGC ha disposto lo svincolo d’ufficio dei tesserati di Sambenedettese, Novara, Carpi, Casertana, alle quali non è stata concessa la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione delle stesse al campionato di Serie C 2021/2022. Sarà possibile, dunque, attingere agli svincolati delle squadre in questione. Non mancano giocatori interessati. Basti pensare, ad esempio, ai giocatori Ruben Botta e Nicolò Fazzi (Sambenedettese); Giuseppe Panico, Marco Migliorini, Nicolas Schiavi e Tommaso Bianchi (Novara); Minel Sabotic, Michael Venturi, Cristian Carletti, Andrea Ferretti e Romeo Giovannini (Carpi); Michele Avella, Mattia Matese (Casertana). Profili che, in parte, sono stati tenuti in considerazione anche dal Catania che, malgrado le difficoltà economiche, è chiamato a completare la rosa entro la fine del mese.

