CALABRO (all. Catanzaro): “Bravi e pazienti col Catania, abbiamo solo rifiatato un pò nella seconda parte del primo tempo…”

Soddisfazione nelle parole di Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, nel post-gara di Coppa Italia Serie C contro il Catania: “I ragazzi hanno un pò rifiatato nella seconda parte del primo tempo abbassando leggermente il baricentro, ma ci può stare. Per il resto, fino a quando hanno avuto birra in corpo, mi sono piaciuti per livello d’intensità, mentalità e avere adottato il giusto atteggiamento, correndo in avanti e ribaltando spesso l’azione. Non era semplice, la forma migliore si acquisisce nelle gare ufficiali. Nella ripresa abbiamo rialzato il baricentro. Il Catania ci faceva girare un pochettino in orizzontale perchè allargavano molto gli interni e gli esterni, hanno preferito tener molto palla, noi siamo stati bravi e pazienti e potevamo esserlo di più in qualche situazione di ripartenza riempiendo l’area di rigore su cross dall’esterno ma sono contento dei ragazzi, in particolare faccio il nome di Monterisi che ha siglato il gol e forse era anche il più giovane in campo. Sono soddisfatto per la prestazione di tutti e contento anche per Curiale, perchè è entrato bene e sarà un’arma in più”.

