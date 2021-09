EX ROSSAZZURRI – Di Grazia (Foggia): “Gol e grande gioia per me, ci possiamo divertire quest’anno”

C’è anche lo zampino del catanese ed ex Catania Andrea Di Grazia nella vittoria in Coppa Italia Serie C del Foggia ai danni dell’ACR Messina. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa, mantenendo la speranza di vivere una stagione da protagonista con la formazione rossonera: “Sono soddisfatto per me stesso e la squadra che ha dato una risposta al brutto risultato di domenica. Ora pensiamo al Latina, dobbiamo riscattarci anche in campionato. Quando mi è arrivata la chiamata del Foggia non ho esitato, i compagni mi hanno subito accolto in modo bellissimo facendomi sentire a casa, questo ti fa sentire bene quando arrivi in una piazza dove non conosci nessuno. Il mister fa il suo, ma anche la squadra. Secondo me ci possiamo divertire quest’anno, più in alto si può arrivare in classifica e meglio è. Se faccio bene il merito è di tutta la squadra che fa esaltare le individualità, ho la fortuna di giocare con compagni dotati di tanta tecnica, voglia di fare e corsa. Le giocate riescono molto facilmente, fermo restando che guardo sempre agli aspetti negativi delle mie prestazioni per puntare a migliorarmi. Ho segnato ed è sempre bello fare gol, soprattutto per un attaccante e con questi tifosi che ci danno sempre il massimo. Grande gioia per me, spero di fare gioire la tifoseria tante altre volte”.

