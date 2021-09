STATISTICHE: Baldini, settima vittoria sulla panchina del Catania e 40 panchine da professionista

Quella conquistata sabato scorso al “Massimino” contro la Fidelis Andria rappresenta la settima affermazione da quando Francesco Baldini siede sulla panchina del Catania. Per il resto il tecnico di Massa ha riportato finora in rossazzurro tre sconfitte ed un pareggio con 20 reti all’attivo e 13 al passivo. Vittoria che mancava in campionato dal 25 aprile 2021, quando l’Elefante s’impose per 3-0 sulla Casertana.

Estendendo il bilancio a tutte le competizioni professionistiche, quindi con l’aggiunta delle esperienze precedentemente vissute al Trapani ed alla Lucchese, il ruolino di marcia è invece deficitario con oltre 60 gol subiti e 20 ko. Il pareggio si conferma l’esito meno probabile per le formazioni allenate da Baldini tra Serie C, B, Playoff Serie C, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C. Domenica a Pagani per Baldini sarà la 41/a panchina tra i professionisti, 12/a in rossazzurro.

BILANCIO AGGIORNATO SULLA PANCHINA DEL CATANIA

Vittorie 7

Pareggi 1

Sconfitte 3

Gol fatti 20

Gol subiti 13

Differenza reti +7

BILANCIO IN CARRIERA DA ALLENATORE PROFESSIONISTA

Vittorie 12

Pareggi 8

Sconfitte 20

Gol fatti 48

Gol subiti 63

Differenza reti -15

