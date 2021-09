CATANIA SOCIAL – Emmausso a Izco: “Idolo, un onore aver giocato con te”

“Idolo, un onore aver giocato con te ❤️”. Michele Emmausso, attaccante del Campobasso che per pochi mesi ha indossato la maglia rossazzurra, commenta con questo breve messaggio il post pubblicato da Mariano Izco con riferimento agli auguri rivolti per il 75/o anno di fondazione del Calcio Catania. Emmausso ha totalizzato appena 8 presenze a Catania. Poco spazio per lui nella passata stagione prima di trasferirsi a Lecco nel mercato di gennaio. Ma non dimentica i suoi trascorsi in compagnia del centrocampista argentino, che ha raccolto qualcosa come 260 gettoni di presenza ai piedi dell’Etna scrivendo importanti pagine di storia in Serie A. Non è la prima volta che Emmausso ricorda con piacere i suoi ex compagni di squadra sotto l’Etna. Vedi Kevin Biondi, a cui ha già proposto di scambiare le rispettive casacche alla prima occasione utile.

